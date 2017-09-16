 Falcao, Monaco'yu uçurdu – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    , 'yu uçurdu

    Falcao, Monaco'yu uçurdu

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'yu galibiyete taşıyan Radamel , Ligue 1'deki 9. golüne ulaştı.

    Ligue 1'in 6. haftasında sahasında Strasbourg'u konuk eden , rakibini 3-0 mağlup etti.

    44. dakikada 'nun asistinde Rony Lopes, Monaco'yu 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

    51 ve 67'de sahneye çıkan Radamel Falcao skoru 3-0 yaparken maçında skorunu belirledi.

    Bu sonuçla Monaco puan 15'e yükseltirken, Strasbourg 4 puanda kaldı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:16
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