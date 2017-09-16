Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'yu galibiyete taşıyan Radamel Falcao, Ligue 1'deki 9. golüne ulaştı.
Ligue 1'in 6. haftasında sahasında Strasbourg'u konuk eden Monaco, rakibini 3-0 mağlup etti.
44. dakikada Falcao'nun asistinde Rony Lopes, Monaco'yu 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.
51 ve 67'de sahneye çıkan Radamel Falcao skoru 3-0 yaparken maçında skorunu belirledi.
Bu sonuçla Monaco puan 15'e yükseltirken, Strasbourg 4 puanda kaldı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:16
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
Falcao, Monaco'yu uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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