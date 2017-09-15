PSG’ye bir Barçalı daha

Sezon öncesi 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Neymar'ı kadrosuna katan PSG, Barcelona'dan bir ismi daha transfer etti. Fransız ekibi, Barça'nın 15 yaşındaki genç yıldızı Kays Ruiz'e 3 yıllık sözleşme imzalattı.