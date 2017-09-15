 PSG’ye bir Barçalı daha – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    PSG’ye bir Barçalı daha

    PSG’ye bir Barçalı daha
    Sezon öncesi 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Neymar'ı kadrosuna katan PSG, Barcelona'dan bir ismi daha transfer etti. Fransız ekibi, Barça'nın 15 yaşındaki genç yıldızı Kays Ruiz'e 3 yıllık sözleşme imzalattı.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:58
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