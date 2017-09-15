 Neymar’a ince mesaj – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Neymar’a ince mesaj

    Neymar’a ince mesaj

    Celtic'in tecrübeli ismi Mikael Lustig, Devler Ligi'nde 5-0 yenildikleri PSG maçının ardından Neymar'ı hedef aldı: "Harika bir futbolcu ama Messi ile aynı seviyeye gelmek istiyorsa, kendisini yere atmaktan vazgeçmeli."

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:58
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