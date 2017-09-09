Monaco farklı mağlup
Fransa 1. Ligi 5. hafta maçında Nice, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu 4-0 yendi.
Nice Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip golle başladı. 6. dakikada Mario Balotelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Nice'in ikinci golü de çok gecikmedi. 18'de Allan Saint-Maximin'in asistiyle golü bulan Alassane Plea, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nice'in baskısı ikinci yarıda da devam etti. 60'da Balotelli kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti ve durumu 3-0 getirdi.
Maçın son golü ise yine ev sahibi ekipten Ignatius Ganago'dan geldi. Mücadele 4-0'lık Nice üstünlüğüyle tamamlandı. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder bu maçta kadroya alınmadı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 6 yaparken, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, 12 puanda kaldı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:27
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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