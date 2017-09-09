 Monaco farklı mağlup – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    farklı mağlup

    Monaco farklı mağlup

    Fransa 1. Ligi 5. hafta maçında , Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'yu 4-0 yendi.

    Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip golle başladı. 6. dakikada Mario Balotelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Nice'in ikinci golü de çok gecikmedi. 18'de Allan Saint-Maximin'in asistiyle golü bulan Alassane Plea, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nice'in baskısı ikinci yarıda da devam etti. 60'da Balotelli kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti ve durumu 3-0 getirdi.

    Maçın son golü ise yine ev sahibi ekipten Ignatius Ganago'dan geldi. Mücadele 4-0'lık Nice üstünlüğüyle tamamlandı. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder bu maçta kadroya alınmadı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 6 yaparken, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden , 12 puanda kaldı ve bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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