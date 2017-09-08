 Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi

    Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi

    Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da başlayan ve FIFA kuralları gereği 12 hafta süren birinci transfer ve tescil dönemi bu gece yarısı sona erdi.

    "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2018'de başlayacak, yine FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ve 31 Ocak'ta bitecek.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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