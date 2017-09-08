Futbolda yaz transfer dönemi sona erdi
Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da başlayan ve FIFA kuralları gereği 12 hafta süren birinci transfer ve tescil dönemi bu gece yarısı sona erdi.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2018'de başlayacak, yine FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ve 31 Ocak'ta bitecek.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:23
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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