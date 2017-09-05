Bas bas parayı futbola!
Uçuk rakamların döndüğü bu transfer sezonunda Avrupa’nın 5 büyük ligindeki transfer harcamaları toplam 5.1 milyar euro’yu buldu
Bu sezon oldukça hareketli ve uçuk rakamların döndüğü Avrupa futbol piyasası tam anlamıyla aldı başını gitti. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) transfer harcalamaları son 7 yıla göre 3.5 kat artış gösterdi. Söz konusu liglerde 2010'da yaz dönemi transferlerinde toplam 1.4 milyar euro harcanmıştı. Bu dönem rakam 5.1 milyar euro'ya yüksedi. Neymar PSG'ye 222 milyon euro'ya gitmişti.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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