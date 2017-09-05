Bas bas parayı futbola!

Bu sezon oldukça hareketli ve uçuk rakamların döndüğü Avrupa futbol piyasası tam anlamıyla aldı başını gitti. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) transfer harcalamaları son 7 yıla göre 3.5 kat artış gösterdi. Söz konusu liglerde 2010'da yaz dönemi transferlerinde toplam 1.4 milyar euro harcanmıştı. Bu dönem rakam 5.1 milyar euro'ya yüksedi. Neymar PSG'ye 222 milyon euro'ya gitmişti.