Mbappe’den taraftarına ayrılık mesajı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) Monaco’dan kiraladığı yıldız forvet oyuncusu Kylian Mbappe, Monaco’daki günleri için, "Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar sevilmedim, böyle güzel desteklenmedim." ifadelerini kullandı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Monaco'dan kiraladığı yıldız forvet oyuncusu Kylian Mbappe, Monaco'daki günleri için, "Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar sevilmedim, böyle güzel desteklenmedim." ifadelerini kullandı.
Mbappe, kişisel Twitter hesabından Monaco taraftarına teşekkür mektubu yayımladı.
Mektupta taraftara, beraber geçirdiği zaman boyunca kendisine verdikleri sevgi için birer birer teşekkür etmek istediğini belirten Mbappe, "Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar sevilmedim, böyle güzel desteklenmedim. İçinizden bazılarının yaptığım seçimi anlamakta güçlük çektiğini biliyorum, hatta bu durumun bir öfkeye yol açmasını da anlayabiliyorum. Son maçlarda yalan yanlış haberler yüzünden beni ıslıklamanızı da olgunlukla karşılıyorum." diye görüş bildirdi.
Kendisinin ve çevresinin değişmediğini vurgulayan Fransız futbolcu, değerlerinin de aynı kaldığını ve bunların tevazu, doğallık ile saygı olduğunu belirtti.
Mbappe, Yazar Albert Camus'nun "Doğru ışık gibi kör eder. Yalansa tersine her nesneyi değerlendiren güzel bir alaca karanlıktır." sözünü alıntılayarak, "Bana kızsanız da, benden nefret etseniz de, beni ıslıklasanız da benim sizi sevdiğim gerçeğini değiştiremeyeceksiniz. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.
PSG, Mbappe'yi 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 65
Yorum
Ali 30 yaşında futbolu bırakan tembeldir. Çalısa ve kendine iyi baksa (örneğin Bülent Korkmaz) fazla oynar.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
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Yorum
GFB BAŞKAN OYUNCU TRANSFERİ YAPAMAYINCA YABANCI SINIRI GELSİN DEMEK BİZE YAKIŞMAZ
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 65
Yorum
semih YABANCI KURALINA LAF ATMA BURAK.EMİN OL BEĞENMEDİĞİNİZ YABANCI FUTBOLCULARI SEYRETMEK SİZİ SEYRETMEKTEN DAHA ZEVKLİ.
Mbappe’den taraftarına ayrılık mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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