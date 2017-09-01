 UEFA, PSG'ye soruşturma başlattı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    UEFA, PSG'ye soruşturma başlattı

    UEFA, PSG'ye soruşturma başlattı

    UEFA, FFP kuralları çerçevesinde PSG kulübü için soruşturma başlatıldığını ve önümüzdeki aylarda belgelerin inceleneceğini açıkladı.

    UEFA, transfer piyasasındaki hareketlerinden dolayı PSG hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.

    PSG Başkanı Nasır El Halifi, Neymar transferinden sonra "FFP'den endişe edenler gidip bir kahve içsin, bizi merak etmesin." demişti.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:54
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