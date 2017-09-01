UEFA, PSG'ye soruşturma başlattı
UEFA, FFP kuralları çerçevesinde PSG kulübü için soruşturma başlatıldığını ve önümüzdeki aylarda belgelerin inceleneceğini açıkladı.
UEFA, transfer piyasasındaki hareketlerinden dolayı PSG hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.
PSG Başkanı Nasır El Halifi, Neymar transferinden sonra "FFP'den endişe edenler gidip bir kahve içsin, bizi merak etmesin." demişti.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:54
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Mustantik Bu adamın sözleşmesi fesh edilip çöpe atılması gerek anl. Üzre 3 senedir sakat bu adam
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
topalportakal lan bu adam yatmaya gelmiş buraya. Keşke en baştan almasaydınız ya bu nedir artık....
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Srcnkns Beter ol ...
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