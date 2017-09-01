PSG, Mbappe transferini açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Monaco forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Mbappe ile bir yıl sonra 2022'ye kadar sürecek sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Fransız futbolcu geçen sezon Monaco'da 44 maçta forma giyip 26 gol kaydetti.



FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ OLDU

PSG'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Mbappe satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği açıklansa da Fransız ve İngiliz basını PSG'nin direk satın almaktansa satın alma opsiyonlu kiralama yolunu kullanmasının sebebinin olası bir UEFA Finansal Fair Play cezasından kurtulmak olduğununu iddia ettiler.180 milyon Euro karşılığında PSG forması giyecek olan Mbappe, futbol tarihin en pahalı ikinci oyuncusu oldu.



Geçen sezon Monaco forması ile 44 maça çıkan 1998 doğumlu Mbappe, 26 gol atıp 14 de asist yapmıştı. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi grup sürecindeki rakiplerinden olan Monaco, son olarak hücum hattını Lazio'dan Keita Balde ve Inter'den Stafan Jovetic ile takviye etmişti.