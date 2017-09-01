Lionel Carole Sevilla'da
Sevilla, Galatasaray'dan Carole'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
La Liga ekiplerinden Sevilla, sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Lionel Carole'ü 1 yıllığını kiraladı.
Sevilla'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carole, transferden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kariyerimde yaşadığım en büyük fırsatlardan birisi. Galatasaray büyük kulüp ama, Sevilla'da oynamak başka bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.
Galatasaray, bu sezon Sevilla'dan da Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ!
Galatasaray, Lionel Carole'ün 350 bin euro karşılığında Sevilla'ya kiralandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon euro olduğunu açıkladı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:31
-
Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
-
Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
-
"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
Lionel Carole Sevilla'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.