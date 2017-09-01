 Lionel Carole Sevilla'da – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Lionel Carole Sevilla'da

    Lionel Carole Sevilla'da

    Sevilla, Galatasaray'dan Carole'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

    La Liga ekiplerinden Sevilla, sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Lionel Carole'ü 1 yıllığını kiraladı.

    Sevilla'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carole, transferden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kariyerimde yaşadığım en büyük fırsatlardan birisi. Galatasaray büyük kulüp ama, Sevilla'da oynamak başka bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

    Galatasaray, bu sezon Sevilla'dan da Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

    GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ!
    Galatasaray, Lionel Carole'ün 350 bin euro karşılığında Sevilla'ya kiralandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon euro olduğunu açıkladı.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:31
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