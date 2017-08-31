 Mbappe transferi açıklandı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mbappe transferi açıklandı

    Mbappe transferi açıklandı

    Fransız ekibi, golcü futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Monaco forması giyen Fransız golcü 'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

    PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2018'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Mbappe ile bir yıl sonra 2022'ye kadar sürecek sözleşme imzalanacağını duyurdu.

    Fransız futbolcu geçen sezon Monaco'da 44 maçta forma giyip 26 gol kaydetti.



    FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ OLDU

    PSG'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Mbappe satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği açıklansa da Fransız ve İngiliz basını PSG'nin direk satın almaktansa satın alma opsiyonlu kiralama yolunu kullanmasının sebebinin olası bir UEFA Finansal Fair Play cezasından kurtulmak olduğununu iddia ettiler.180 milyon Euro karşılığında PSG forması giyecek olan Mbappe, futbol tarihin en pahalı ikinci oyuncusu oldu.

    Geçen sezon Monaco forması ile 44 maça çıkan 1998 doğumlu Mbappe, 26 gol atıp 14 de asist yapmıştı. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi grup sürecindeki rakiplerinden olan Monaco, son olarak hücum hattını Lazio'dan Keita Balde ve Inter'den Stafan Jovetic ile takviye etmişti.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mbappe transferi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.