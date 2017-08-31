Lionel Carole Sevilla'da
Sevilla, Galatasaray'dan Carole'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Sevilla, Galatasaray'dan Lionel Carole'ü 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Sevilla, sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Lionel Carole'ü 1 yıllığını kiraladı. Satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli olarak 350 bin bin Euro ödeyeceği ifade edildi.
Sevilla'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carole, transferden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kariyerimde yaşadığım en büyük fırsatlardan birisi. Galatasaray büyük kulüp ama, Sevilla'da oynamak başka bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.
Galatasaray, bu sezon Sevilla'dan da Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:17
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
Lionel Carole Sevilla'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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