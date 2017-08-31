Lionel Carole Sevilla'da

Sevilla, Galatasaray'dan Lionel Carole'ü 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.



La Liga ekiplerinden Sevilla, sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Lionel Carole'ü 1 yıllığını kiraladı. Satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli olarak 350 bin bin Euro ödeyeceği ifade edildi.



Sevilla'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Carole, transferden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kariyerimde yaşadığım en büyük fırsatlardan birisi. Galatasaray büyük kulüp ama, Sevilla'da oynamak başka bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.



Galatasaray, bu sezon Sevilla'dan da Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katmıştı.