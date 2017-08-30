 Keita Balde, Monaco'da – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    , Monaco'da

    Keita Balde, Monaco'da

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Monaco, İtalya ekibi Lazio'dan Senegalli hücum oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

    Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    İtalya basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun Keita Balde transferi için Lazio'ya bonuslarla birlikte 35 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

    Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen genç futbolcu, geçen sezon Lazio formasıyla 34 maça çıktı ve 16 gol attı.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:21
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