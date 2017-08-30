Keita Balde, Monaco'da
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Monaco, İtalya ekibi Lazio'dan Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Keita Balde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun Keita Balde transferi için Lazio'ya bonuslarla birlikte 35 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen genç futbolcu, geçen sezon Lazio formasıyla 34 maça çıktı ve 16 gol attı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:21
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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