Jovetic'in yeni adresi belli oldu!
Fransız kulübü Monaco, Inter'in Karadağlı futbolcusu Stevan Jovetic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Yıldız oyuncunun Mbappe'nin formasıyla poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Jovetic, kendisini 2020-2021 sezonu sonuna kadar Monaco'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Monaco, Karadağ Milli Takımı formasını 46 kez giyen futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin yaklaşık 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.
Sırbistan'ın Partizan ve İtalya'nın Fiorentina kulüplerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis ödemişti. İki takımda da beklentilerin altında kalan golcü, ocak ayında Sevilla'ya kiralanmıştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:47
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
Fsb Baştan clihcy elia hatem ben arfa babacar gustavo gomez lens alınsaydı bugün bunlar yaşanmazdı yazıklar olsun paralar çöpe gitti
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
Fsb Ben arfa alı acaksa gulyanıo neden alındı ne yapmak.isteniyor anlayan varsa birileri aciklasin
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
jaws sorunlu oyuncu istemiyoruz gelmesin
Jovetic'in yeni adresi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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