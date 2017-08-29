 Jovetic'in yeni adresi belli oldu! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Jovetic'in yeni adresi belli oldu!

    Jovetic'in yeni adresi belli oldu!

    Fransız kulübü , Inter'in Karadağlı futbolcusu Stevan Jovetic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Yıldız oyuncunun Mbappe'nin formasıyla poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Jovetic, kendisini 2020-2021 sezonu sonuna kadar 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Monaco, Karadağ Milli Takımı formasını 46 kez giyen futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin yaklaşık 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

    Sırbistan'ın Partizan ve İtalya'nın Fiorentina kulüplerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis ödemişti. İki takımda da beklentilerin altında kalan golcü, ocak ayında Sevilla'ya kiralanmıştı.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:47
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