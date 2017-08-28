Monaco, Marsilya'ya gol yağdırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ağırladığı Olympique Marsilya'yı 6-1 yendi.
Ligue 1'in 4. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile aynı grupta yer alan Olympique Marsilya'yı konuk etti.
Monaco'daki II. Louis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 2. dakikada Kamil Glik, 20 ve 34. dakikalarda Radamel Falcao, 45. dakikada Adama Diakhaby, 68. dakikada Djibril Sidibe, 79. dakikada Fabinho'nun attığı gollerle Olympique Marsilya'yı 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü 74. dakikada Remy Cabella'dan geldi.
Ligde 4'te 4 yapan Monaco 12 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Olympique Marsilya 7 puanla 6. sırada yer aldı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:46
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Monaco, Marsilya'ya gol yağdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.