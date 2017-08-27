Sneijder'e Fransa'da şok!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Nice, 3 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Amiens'e konuk oldu.



Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 90 dakika forma giyip etkisiz kaldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak ligdeki ilk 3 puanını aldı.



SNEİJDER'E PROTESTO!

Nice'te İtalyan futbolcu Mario Balotelli kadroda yer almazken, Lucien Favre'nin öğrencileri sahada yokları oynadı.



4 hafta sonunda 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Nice, geçtiğimiz sezonunki performansından oldukça uzak görünüyor.



Nice taraftarları 3 maçtır etkisiz olan ve takımın yenilmesinde büyük payı olduğunu düşündüğü Wesley Sneijder'i maç sonu ıslıkladı.