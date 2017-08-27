Sneijder'e Fransa'da şok!
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Wesley Sneijder'in formasını giydiği Nice, deplasmanda Amiens'e 3-0 mağlup oldu. Fransız taraftarlar performansından memnun olmadıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'i maç sonu ıslıklarla protesto etti.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Nice, 3 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Amiens'e konuk oldu.
Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 90 dakika forma giyip etkisiz kaldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak ligdeki ilk 3 puanını aldı.
SNEİJDER'E PROTESTO!
Nice'te İtalyan futbolcu Mario Balotelli kadroda yer almazken, Lucien Favre'nin öğrencileri sahada yokları oynadı.
4 hafta sonunda 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Nice, geçtiğimiz sezonunki performansından oldukça uzak görünüyor.
Nice taraftarları 3 maçtır etkisiz olan ve takımın yenilmesinde büyük payı olduğunu düşündüğü Wesley Sneijder'i maç sonu ıslıkladı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:07
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy size diyim 10 sene sonra senijder teknik trektör olarak gsnin başına gelicek
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy gs den ayrılan futbolcuların çoğu isteksiz giti için gitti takımda kötü oynuyor misal melo kapımız ikisinede açık her zaman
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İşte kırmızı kart ve o anlar
Toplam 4
Yorum
Onur neden zamanında değil daha geçen senelerde emre vb onlarca fenerliye aynı hareket verilmedi ama iş Galatasaray olunca ağznızı açılır
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