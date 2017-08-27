 Sneijder'e Fransa'da şok! – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'e Fransa'da şok!

    Sneijder'e Fransa'da şok!

    Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Wesley 'in formasını giydiği Nice, deplasmanda Amiens'e 3-0 mağlup oldu. Fransız taraftarlar performansından memnun olmadıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'i maç sonu ıslıklarla protesto etti.

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Nice, 3 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Amiens'e konuk oldu.

    Hollandalı yıldız Wesley 'in 90 dakika forma giyip etkisiz kaldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak ligdeki ilk 3 puanını aldı.

    SNEİJDER'E PROTESTO!
    Nice'te İtalyan futbolcu Mario Balotelli kadroda yer almazken, Lucien Favre'nin öğrencileri sahada yokları oynadı.

    4 hafta sonunda 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Nice, geçtiğimiz sezonunki performansından oldukça uzak görünüyor.

    Nice taraftarları 3 maçtır etkisiz olan ve takımın yenilmesinde büyük payı olduğunu düşündüğü Wesley Sneijder'i maç sonu ıslıkladı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder'e Fransa'da şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.