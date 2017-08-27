 Monaco, Marsilya'ya gol yağdırdı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    , Marsilya'ya gol yağdırdı

    <a href="/index/monaco?id=59b66da3-9800-4df7-930b-d829abad35af" class="" rel="tag">Monaco</a>, Marsilya'ya gol yağdırdı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ağırladığı 'yı 6-1 yendi.

    Ligue 1'in 4. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile aynı grupta yer alan 'yı konuk etti.

    'daki II. Louis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 2. dakikada Kamil Glik, 20 ve 34. dakikalarda Radamel Falcao, 45. dakikada Adama Diakhaby, 68. dakikada Djibril Sidibe, 79. dakikada Fabinho'nun attığı gollerle 'yı 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü 74. dakikada Remy Cabella'dan geldi.

    Ligde 4'te 4 yapan Monaco 12 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Olympique Marsilya 7 puanla 6. sırada yer aldı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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