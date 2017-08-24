Yıldız futbolcunun adresi belli oldu
Adı Real Madrid ile anılan Monaco'nun genç yeteneği Mbappe, PSG ile anlaştı.
L'Equipe gazetesinin iddiasına göre PSG, Mbappe için iki formüllü yol haritası belirledi. Yıldz futbolcuyu ya sezon sonu satın alma opsiyonlu olarak kiralayacak ya da 140 milyon Euro karşılığında takıma dahil edilecek. Monaco'ya teklifini sunan PSG beklemeye geçti.
PSG, Mbappe için 140 milyon Euro'nun yanında Lucas, Draxler ya da Pastore'den birini Monaco'ya verecek.
Transfer için bütün yollara başvuran Fransız kulüp, Finansal Fair Play açısından gerekirse bu isimlerin tamamı satılacak. Hatta Barcelona'nın gündeminde olan Di Maria'nın gidişine de izin çıkabileceği ifade edildi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:27
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
Yıldız futbolcunun adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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