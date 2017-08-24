 Yıldız futbolcunun adresi belli oldu – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yıldız futbolcunun adresi belli oldu

    Yıldız futbolcunun adresi belli oldu

    Adı Real Madrid ile anılan Monaco'nun genç yeteneği , PSG ile anlaştı.

    L'Equipe gazetesinin iddiasına göre PSG, için iki formüllü yol haritası belirledi. Yıldz futbolcuyu ya sezon sonu satın alma opsiyonlu olarak kiralayacak ya da 140 milyon Euro karşılığında takıma dahil edilecek. Monaco'ya teklifini sunan PSG beklemeye geçti.

    PSG, Mbappe için 140 milyon Euro'nun yanında Lucas, Draxler ya da Pastore'den birini Monaco'ya verecek.

    Transfer için bütün yollara başvuran Fransız kulüp, Finansal Fair Play açısından gerekirse bu isimlerin tamamı satılacak. Hatta Barcelona'nın gündeminde olan Di Maria'nın gidişine de izin çıkabileceği ifade edildi.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:27
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