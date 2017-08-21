Neymar şova başladı!
Neymar'ın Parc de Princess macerası şovla başladı, PSG, Toulouse'u 6-2 ile geçti.
PSG sahasındaki maça şokla başladı. 19. dakikada konuk takım Gradel ile öne geçti. Ancak 31. dakikada Neymar sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.
35'te Neymar bu kez gol pası verdi ve Rabiot takımını öne geçirdi. 75'te Brezilyalı bir de penaltı kazandırdı. Cavani skoru 3-1'e getirdi. 78'de Juilen tekrar Toulouse'u umutlandırdı. Ancak 82'de Pastore farkı tekrar ikiye çıkardı. 87'de Neymar bir asist de Kurzawa'ya yaptı.
Ancak yıldız isim asıl şovunu sona saklamıştı. Uzatmada resitalle skoru 62 olarak ilan etti.
3'te 3 yapan PSG yoluna kayıpsız devam etti.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:30
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Belhanda, Wes’i hemen unutturdu
Toplam 1
Yorum
DOGRUCU Wesley A kalite bir oyuncu `10 uzerinden 10`.. Belhanda 10 uzerinde 10 uzerinden 7 dir .
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''Pastanın kreması olur''
Toplam 1
Yorum
Gs Gelmesin
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Kalede soru işareti
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) birde şu boykoyu görelim bence kimsenin net bi fikri yok hiç olmadı bi kaç maç oynatın durumunu görelim hem satış içinde iyi olur değerlenir
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