Neymar şova başladı!

PSG sahasındaki maça şokla başladı. 19. dakikada konuk takım Gradel ile öne geçti. Ancak 31. dakikada Neymar sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.



35'te Neymar bu kez gol pası verdi ve Rabiot takımını öne geçirdi. 75'te Brezilyalı bir de penaltı kazandırdı. Cavani skoru 3-1'e getirdi. 78'de Juilen tekrar Toulouse'u umutlandırdı. Ancak 82'de Pastore farkı tekrar ikiye çıkardı. 87'de Neymar bir asist de Kurzawa'ya yaptı.



Ancak yıldız isim asıl şovunu sona saklamıştı. Uzatmada resitalle skoru 62 olarak ilan etti.







3'te 3 yapan PSG yoluna kayıpsız devam etti.