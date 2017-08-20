 Sneijder oynadı, Nice siftah yaptı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Sneijder oynadı, Nice siftah yaptı

    Sneijder oynadı, Nice siftah yaptı

    Nice Sneijder ile çıktığı ilk maçını 2-0 kazandı.

    Hollandalı yıldızın 11'i de forma giydiği maçta Nice, Guingamp'ı ağırlarken, ev sahibi ekip sahadan Alassane Plea ve Remi Walter'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

    Nice böylece bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:16
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