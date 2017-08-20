Sneijder oynadı, Nice siftah yaptı

Nice Sneijder ile çıktığı ilk maçını 2-0 kazandı.

Hollandalı yıldızın 11'i de forma giydiği maçta Nice, Guingamp'ı ağırlarken, ev sahibi ekip sahadan Alassane Plea ve Remi Walter'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.



Nice böylece bu sezonki ilk galibiyetini aldı.