Neymar şova başladı!
Neymar'ın Parc de Princess macerası şovla başladı, PSG, Toulouse'u 6-2 ile geçti.
PSG sahasındaki maça şokla başladı. 19. dakikada konuk takım Gradel ile öne geçti. Ancak 31ç. dakikada Neymar sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 35'te Neymar bu kez gol pası verdi ve Rabiot takımını öne geçirdi. 75'te Brezilyalı bir de penaltı kazandırdı. Cavani skoru 3-1'e getirdi. 78'de Juilen tekrar Toulouse'u umutlandırdı. Ancak 82'de Pastore farkı tekrar ikiye çıkardı. 87'de Neymar bir asist de Kurzawa'ya yaptı. Ancak yıldız isim asıl şovunu sona saklamıştı. Uzatmada resitalle skoru 62 olarak ilan etti.
3'te 3 yapan PSG yoluna kayıpsız devam etti.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:16
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Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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