Fransa'da tarihi olay
Fransa Ligi’nde Strasbour ile Lille’yi karşı karşıya getiren mücadelede tarihi bir olay yaşandı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında, Strasbourg'un sahasında Lille'i 3-0 yendiği karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.
Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lille Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın 3 oyuncu değişiklik hakkını ilk yarıda kullanması ve kaleci Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesiyle, ikinci devrede takımın kalesine önce forvet Nicolas de Preville, sonrasında stoper Ibrahim Amadou geçti.
Maçın ikinci yarısında karşılaşma golsüz devam ederken kaleci Mike Maignan, 63. dakikada kırmızı karttan oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Lille'de oyuncu değiştirme hakkı olmadığı için kaleyi önce forvet Nicolas de Preville devraldı. Önemli bir gol pozisyonunu kurtaran forvet oyuncusu, 74. dakikada Jonas Martin'in golüne engel olamadı ve Strasbourg üstünlüğü yakaladı.
Golün ardından bu kez kaleye stoper Ibrahim Amadou geçti. Amadou, 82. dakikada Strasbourg'un kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin etse de Lienard'ın vuruşunu engelleyemedi ve fark 2'ye çıktı.
89. dakikada Jeremy Grimm'in uzaktan çektiği şuta müdahale eden Amadou, golü önleyemedi ve maç ev sahibi Strasbourg'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Strasbourg 3 golle 3 puanı alıp, sezonun ilk galibiyetini elde etti.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:36
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Fransa'da tarihi olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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