Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldızı Neymar'ın ilk kez forma giydiği maçta Guingamp'ı 3-0 yendi.
Ligue 1'in ikinci haftasında PSG, Du Roudourou Stadı'nda Guingamp'a konuk oldu.
PSG'nin İspanya ekibi Barcelona'dan 222 milyon avro bonservis bedeliyle transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Jordan Ikoko'nun kendi kalesine attığı gol, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.
Paris ekibi, 62. dakikada Neymar'ın yaptığı asist sonucunda rakip fileleri havalandıran Edinson Cavani'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Neymar, 82. dakikada durumu 3-0'a taşıyarak PSG formasıyla ilk golünü kaydetti.
Brezilyalı yıldızı Neymar'ın birer gol ve asistle oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan PSG, Ligue 1'de ikide iki yaptı. Birinci haftayı galibiyetle kapatan Guingamp, ilk yenilgisini yaşadı.
Öte yandan günün diğer maçında ise Monaco, Dijon deplasmanından Radamel Falcao (3) ve Jemerson'un golleriyle 4-1 galip ayrılarak puanını 6 yaptı. Dijon'un tek golünü, Wesley Said attı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
-
Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
-
Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
-
Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
Neymar yıldızlaştı, PSG rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.