Neymar yıldızlaştı, PSG rahat kazandı

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG, Du Roudourou Stadı'nda Guingamp'a konuk oldu.

PSG'nin İspanya ekibi Barcelona'dan 222 milyon avro bonservis bedeliyle transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Jordan Ikoko'nun kendi kalesine attığı gol, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

Paris ekibi, 62. dakikada Neymar'ın yaptığı asist sonucunda rakip fileleri havalandıran Edinson Cavani'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Neymar, 82. dakikada durumu 3-0'a taşıyarak PSG formasıyla ilk golünü kaydetti.

Brezilyalı yıldızı Neymar'ın birer gol ve asistle oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan PSG, Ligue 1'de ikide iki yaptı. Birinci haftayı galibiyetle kapatan Guingamp, ilk yenilgisini yaşadı.

Öte yandan günün diğer maçında ise Monaco, Dijon deplasmanından Radamel Falcao (3) ve Jemerson'un golleriyle 4-1 galip ayrılarak puanını 6 yaptı. Dijon'un tek golünü, Wesley Said attı.