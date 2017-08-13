 Fransa'da tarihi olay – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fransa'da tarihi olay

    Fransa'da tarihi olay

    Fransa Ligi’nde Strasbour ile ’yi karşı karşıya getiren mücadelede tarihi bir olay yaşandı.

    38. dakikada kadar 3 değişiklik hakkını kullanan 'de kaleci Mike Maignan 63. dakikada kırmızı kart görünce kaleye forvet oyuncusu Preville geçti.

    Lille'in 1-0 geriye düşmesiyle birlikte stoper Amadou kaleye geçti, De Preville ise forvetteki yerine geri döndü.

    Öte yandan Strasbourg mücadeleyi 3-0 kazandı.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fransa'da tarihi olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.