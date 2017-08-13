Fransa'da tarihi olay

38. dakikada kadar 3 değişiklik hakkını kullanan Lille'de kaleci Mike Maignan 63. dakikada kırmızı kart görünce kaleye forvet oyuncusu Preville geçti.



Lille'in 1-0 geriye düşmesiyle birlikte stoper Amadou kaleye geçti, De Preville ise forvetteki yerine geri döndü.

Öte yandan Strasbourg mücadeleyi 3-0 kazandı.