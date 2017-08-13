Fransa'da tarihi olay
Fransa Ligi’nde Strasbour ile Lille’yi karşı karşıya getiren mücadelede tarihi bir olay yaşandı.
38. dakikada kadar 3 değişiklik hakkını kullanan Lille'de kaleci Mike Maignan 63. dakikada kırmızı kart görünce kaleye forvet oyuncusu Preville geçti.
Lille'in 1-0 geriye düşmesiyle birlikte stoper Amadou kaleye geçti, De Preville ise forvetteki yerine geri döndü.
Öte yandan Strasbourg mücadeleyi 3-0 kazandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:15
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
-
SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
-
Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
Fransa'da tarihi olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.