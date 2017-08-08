Sneijder: "Kupalar kazanmaya geldim"
Sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder, hocası Lucien Favre ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Wesley Sneijder hep vinner olduğunu ve kaybetmekten nefret ettiğini belirterek; "Hala kupalar kazanmak istiyorum ve bu yüzden de Nice'ye geldim. Hedefim Dünya Kupası'nda oynamak ama öncesinde Nice ile iyi bir sezon geçirmem gerekiyor. Nice taraftarının coşkusuyla ilgili çok şey duydum. Çok ateşliler. Zaten bu benim sevdiğim şey, bana güç veren şey. Nice şehir olarak da güzel bir yer ancak ben futbol oynamaya geldim. Yaşlandıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Ben hep vinner'ım, yine kazanan olmak istiyorum, kaybetmekten nefret ediyorum" şeklinde konuştu.
Teknik Direktör Favre ise Sneijder'in takıma katılmasının önemine dikkat çekerek, "Wesley Sneijder önemli bir yetenek ve bize güç katacak. Ballon d'or kazanmaya çok yaklaşmıştı. Şimdi bizimle ve takımda liderlerin olması önemlidir, gençlere örnek olurlar." dedi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:27
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Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 17
Yorum
serdar akay mondragon g.amerika,simoviç,prekezi balkanlar elmander kuzey vs..bu adamları değerlendirip gsye ftblcu bulabilirler.scout diyeyim
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Tudor'la olmaz
Toplam 59
Yorum
erman ulan abdullah avcı gibi bilgili görgülü adamlar dururken terim gibi futbol cahili, tudor gibi vizyonsuz boş adamlara kaldık dursun da cabası
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Yeni sol bek Asamoah
Toplam 12
Yorum
1905gs Efsane takım kuruluyor ama yönetecek hoca hoca değil ah ahh
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