Transfer dönemine PSG damgası

İspanya temsilcisi Barcelona'dan Brezilyalı yıldız Neymar'ı 222 milyon avro karşılığında kadrosuna katan PSG, futbol dünyasında bir oyuncu için en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım olarak transfer rekoru kırdı. PSG, geçen yıl Juventus'tan 105 milyon avroya Fransız Paul Pogba'yı transfer eden Manchester United'e ait rekoru ele geçirdi.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Neymar'ın transferine 222 milyon avro ve Real Sociedad'dan İspanyol Yuri Berchiche için 16 milyon avro ödeyen PSG, toplamda 238 milyon avroyla şu ana kadar Ligue 1'in en fazla bonservis bedeli veren takımı oldu. Paris ekibi, Juventus'tan ayrılan Brezilyalı Dani Alves'i ise bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladı.

- Lille'den 65,5 milyon avro

Geçen sezon uzun süre küme düşme hattında kalan Lille, yeni sezon için işi sıkı tutarak transfere önemli bir yatırım yaptı.

Transferde çoğunlukla Brezilyalı oyunculara yönelen Lille, Santos'tan Thiago Maia'yı 14 milyon avro, Sao Paulo'dan Luiz Araujo'yu 10,5 milyon avro ve Thiago Mendes'i 9 milyon avroya kadrosuna kattı.

Ayrıca Angers'ten Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi 10 milyon avro, Saint-Etienne'den Fransız Kevin Malcuit'i 9 milyon avro, Belenenses'ten Portekizli Edgar Ie'yi 5,5 milyon avro, Braga'dan Portekizli Xeka'yı 5 milyon avro ve Kızılyıldız'dan Tunuslu Naim Sliti'yi 2 milyon avroya kadrosuna katan Lille, Santos'tan Brezilyalı Caju'yu 500 bin avro karşılığında kiralayarak transfere 65,5 milyon avro harcadı.

- Monaco'dan 61 milyon avro

Takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan önemli oyuncularla yollarını ayıran Monaco, buna karşın kadrosuna kattığı isimler için kasasından 61 milyon avro çıkardı.

Anderlecht'ten Belçikalı Youri Tielemans'ı 25 milyon avro, Feyenoord'dan Hollandalı Terence Kongolo'yu 15 milyon avroya takıma katan Monaco, Rennes'ten Fransız Adama Diakhaby'yi 10 milyon avro, Zulte Waregem'den Fransız Soualiho Meite'yi 8 milyon avro ve Barcelona'dan İspanyol Jordi Mboula'yı 3 milyon avro karşılığında transfer etti.

Monaco, Olympique Lyon'dan Fransız Jordy Gaspar ve Wolfsburg'dan İsviçreli Diego Benaglio transferleri için ise bonservis ödemedi.

Fransız Kylian Mbappe'yi 180 milyon avroya Real Madrid'e göndermesi beklenen Monaco, şu ana kadar takımdan ayrılan oyuncuların bonservislerinden ise 168,5 milyon avro kazandı. Monaco, Fransız Benjamin Mendy (57,5 milyon avro) ve Portekizli Bernardo Silva'yı (50 milyon avro) Manchester City'e, Fransız Tiemoue Bakayoko'yu (40 milyon avro) Chelsea'ye, Fransız Valere Germain'i Olympique Marsilya'ya (8 milyon avro), Fransız Abdou Diallo'yu (5 milyon avro) Mainz 05'e, Faslı Nabil Dirar'ı (4,5 milyon avro) Fenerbahçe'ye ve Fransız Corentin Jean'ı (3,5 milyon avro) Toulouse'ye gönderdi.

- Marsilya'dan 45 milyon avro

PSG, Lille ve Monaco'dan sonra Fransa'da transfere en çok para harcayan dördüncü takım, Olympique Marsilya olarak göze çarptı.

Transfere 45 milyon avro harcayan Marsilya, Newcastle United'dan Fransız Florian Thauvin'i 11 milyon avro, Wolfsburg'dan Brezilyalı Luiz Gustavo'yu 10 milyon avro, Monaco'dan Fransız Valere Germain'i 8 milyon avro, Tottenham'dan Kamerunlu Clinton N'Jie'yi 7 milyon avro, Sevilla'dan Fransız Adil Rami'yi 6 milyon avro ve Crystal Palace'den Fransız Steve Mandanda'yı 3 milyon avro bonservis bedeliyle bünyesine kattı.

- Olympique Lyon'dan 38,5 milyon avro

Fransa'da eski günlerine dönmek isteyen Olympique Lyon, yeni sezon için yaptığı transferlerin bonservis bedellerine 38,5 milyon avro ödedi.

Lyon, Chelsea'dan Burkina Fasolu Bertrand Traore'yi 10 milyon avro, Real Madrid'den Dominikli Mariano Diaz'ı 8 milyon avro, Beşiktaş'tan Brezilyalı Marcelo'yu 7 milyon avro, Le Havre'den Fransız Ferland Mendy'i 5 milyon avro, Benfica'dan Brezilyalı Marçal'ı 4,5 milyon avro ve Ajax'tan Hollandalı Kenny Tete'yi 4 milyon avroya transfer etti.

- Nice, Sneijder'i kadrosuna kattı

Geçen yıl zirve mücadelesi veren Nice, yeni sezon için bonservise büyük paralar yatırmasa da Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder transferiyle dikkati çekti.

Sneijder ve Christophe Jallet'i bonservissiz olarak kadrosuna katan Nice, Caen'den Fransız Jean-Victor Makengo (5 milyon avro), Dijon'dan Fransız Pierre Lees Melou (4 milyon avro) ve Valenciennes'ten Fransız Adrien Tameze'yi (800 bin avro) kulüplerine para ödeyerek renklerine bağladı.