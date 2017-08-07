Nice, Sneijder'i resmen açıkladı
Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice, Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'i transfer ettiğini resmen duyurdu.
Sarı kırmızılı ekiple yolları ayrılan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder Fransız ekibi Nice ile resmen anlaştı. Kulüp, anlaşma sonrası kısa süre içerisinde resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu..
Nice'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sneijder'le resmen anlaşıldığı ve oyuncunun sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Fransız ekibinin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Sneijder'le resmi sözleşme imzalandığı belirtilirken Hollandalı yıldızın Nice formasıyla 'Merhaba Nice' mesajı gönderdiği video yayınlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada ise Sneijder'in TSİ 17.30'daki idmanda hazır bulunacağı belirtildi.
Bonjour @sneijder101010 ??? pic.twitter.com/kLNtMh3xgt— OGC Nice (@ogcnice) 7 Ağustos 2017
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:25
-
Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 3
Yorum
.. hee hee tabi tabi aynen öyledir eminimm.
-
"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 23
Yorum
ist0034 Kesinlikle beşiktaşa bir şey olmaz.Rahat ol Fikret Orman.TF Federasyonunun % 80 i BJK li
-
Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 3
Yorum
FB Aykut takımın başına geçtiğinden beri lens'e sıcak bakmıyordu, lens'i alarak Fb'ye çalım atmış algısı yaratmayın,çocuklara yutturursunuz
Nice, Sneijder'i resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.