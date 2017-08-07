Nice, Sneijder'i resmen açıkladı

Sarı kırmızılı ekiple yolları ayrılan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder Fransız ekibi Nice ile resmen anlaştı. Kulüp, anlaşma sonrası kısa süre içerisinde resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu..

Nice'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sneijder'le resmen anlaşıldığı ve oyuncunun sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.







Fransız ekibinin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Sneijder'le resmi sözleşme imzalandığı belirtilirken Hollandalı yıldızın Nice formasıyla 'Merhaba Nice' mesajı gönderdiği video yayınlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise Sneijder'in TSİ 17.30'daki idmanda hazır bulunacağı belirtildi.