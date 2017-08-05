 PSG'den müthiş başlangıç – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'den müthiş başlangıç

    PSG'den müthiş başlangıç

    Neymar'ı 222 milyon Euro'ya kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin ilk maçında Amiens'i 2-0 mağlup etti.

    Fransa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Parc des Princes stadında ağırladığı Amiens'i 2-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

    Karşılaşmanın öncesinde Neymar, taraftarlarına tanıtılırken Brezilyalı futbolcu tribünlere top gönderdi. Neymar, ardından yaptığı kısa açıklamada ''Burası bir sihir ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum'' dedi.

    Yeni transfer Neymar'ın da izlediği maçta PSG'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Edinson Cavani ve 81. dakikada Javier Pastore'den geldi.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:48
    Etiketler:
    PSG
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