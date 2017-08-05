PSG'den müthiş başlangıç
Neymar'ı 222 milyon Euro'ya kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin ilk maçında Amiens'i 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Parc des Princes stadında ağırladığı Amiens'i 2-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın öncesinde Neymar, PSG taraftarlarına tanıtılırken Brezilyalı futbolcu tribünlere top gönderdi. Neymar, ardından yaptığı kısa açıklamada ''Burası bir sihir ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum'' dedi.
Yeni transfer Neymar'ın da izlediği maçta PSG'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Edinson Cavani ve 81. dakikada Javier Pastore'den geldi.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:48
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
PSG'den müthiş başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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