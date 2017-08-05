PSG'den müthiş başlangıç

Fransa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Parc des Princes stadında ağırladığı Amiens'i 2-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın öncesinde Neymar, PSG taraftarlarına tanıtılırken Brezilyalı futbolcu tribünlere top gönderdi. Neymar, ardından yaptığı kısa açıklamada ''Burası bir sihir ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum'' dedi.

Yeni transfer Neymar'ın da izlediği maçta PSG'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Edinson Cavani ve 81. dakikada Javier Pastore'den geldi.