Neymar tarihi imzayı attı

Tarihin en pahalı transferi Neymar, dün Paris Saint-Germain'e imza attı. 222 milyon euro bedelle PSG'li olan Brezilyalı yıldız için görkemli bir tören düzenlendi. Törene Fransız ekibinin sahibi Nasser Al Khelaifi de katıldı. Törende konuşan yıldız oyuncu, "Kalbim beni buraya getirdi" diye konuştu.