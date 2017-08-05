 Neymar tarihi imzayı attı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    tarihi imzayı attı

    Neymar tarihi imzayı attı
    Tarihin en pahalı transferi Neymar, dün Paris Saint-Germain'e imza attı. 222 milyon euro bedelle PSG'li olan Brezilyalı yıldız için görkemli bir tören düzenlendi. Törene Fransız ekibinin sahibi Nasser Al Khelaifi de katıldı. Törende konuşan yıldız oyuncu, "Kalbim beni buraya getirdi" diye konuştu.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:50
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