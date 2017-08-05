Neymar maçtan önce tribünleri selamladı
Neymar, Amiens maçı öncesi tribünleri selamladı.
Lisansı yetişmediği için bu akşam oynanacak Amiens maçında PSG forması giyemeyecek olan Neymar, maçtan önce sahaya çıktı ve tribünleri selamladı. Taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Brezilyalı yıldız ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Benim için sihirli bir gündü. Kendimi harikalar diyarında gibi hissediyorum. Taraftarı görmek beni daha da heyecanlandırdı. Beraber harika bir sezon geçirmeyi bekliyoruz."
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:47
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"Benfica kriz çıkarmaya çalışıyor"
Toplam 13
Yorum
cevap veriyorum kimden kaynaklanıyor acaba?
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 3
Yorum
bjk 1903 cengiz bundan daha takım oyuncusu kesinlikle roma dogru tercih yaptı
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 3
Yorum
I.D.34 almanlarin elinden kurtulduguna cok sevindim harcarlar di yoksa ayni nuri sahin gibi !italya daha sempatik biraz hem futbolu ilerliyor yine.
Neymar maçtan önce tribünleri selamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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