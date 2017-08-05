 Neymar maçtan önce tribünleri selamladı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Neymar maçtan önce tribünleri selamladı

    Neymar maçtan önce tribünleri selamladı

    Neymar, Amiens maçı öncesi tribünleri selamladı.

    Lisansı yetişmediği için bu akşam oynanacak Amiens maçında PSG forması giyemeyecek olan Neymar, maçtan önce sahaya çıktı ve tribünleri selamladı. Taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Brezilyalı yıldız ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Benim için sihirli bir gündü. Kendimi harikalar diyarında gibi hissediyorum. Taraftarı görmek beni daha da heyecanlandırdı. Beraber harika bir sezon geçirmeyi bekliyoruz."

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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