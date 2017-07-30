Sneijder'le görüşmelere başladılar
Younes Belhanda’nın geçen sezon formasını giydiği Nice, Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Wesley Sneijder ile görüşmeler başladı.
Geçen sezon Dinamo Kiev'den Belhanda'yı kiralayan Nice'in, Faslı yıldızın boşluğunu Sneijder'la ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Fransız ekibinin, Sneijder'ın menajeri Guido Albers'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Sampdoria'yla pazarlık masasına oturan Albers, anlaşma sağlayamamıştı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Sneijder'le görüşmelere başladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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