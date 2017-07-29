Sneijder'le görüşmelere başladılar
Younes Belhanda’nın geçen sezon formasını giydiği Nice, Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Wesley Sneijder ile görüşmeler başladı.
Geçen sezon Dinamo Kiev'den Belhanda'yı kiralayan Nice'in, Faslı yıldızın boşluğunu Sneijder'la ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Fransız ekibinin, Sneijder'ın menajeri Guido Albers'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Sampdoria'yla pazarlık masasına oturan Albers, anlaşma sağlayamamıştı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:38
-
Heyecan yok panik yok
Toplam 8
Yorum
Jasweqe Aferim çocuk
-
Aysal’la yarışıyor
Toplam 23
Yorum
Yılmaz Aktaş Sayın başkan Ünal Aysalla yarışarak harcama yapması yarışması güzel ama başarı nerede başarıdada yarışması gerekir. Halbuki dibe vurdu.
-
Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 40
Yorum
Yusuf.02.. Mosturoğlu bu ülkede değerlerin ekonomik kazanımlarını takip edecek en son insanlardan birisiniz ülke insanı Fatih hocayıda sizide tanıyo
Sneijder'le görüşmelere başladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.