 Sneijder'le görüşmelere başladılar – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'le görüşmelere başladılar

    Sneijder'le görüşmelere başladılar

    Younes Belhanda’nın geçen sezon formasını giydiği Nice, Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Wesley ile görüşmeler başladı.

    Geçen sezon Dinamo Kiev'den Belhanda'yı kiralayan Nice'in, Faslı yıldızın boşluğunu 'la ayrılmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

    Fransız ekibinin, Sneijder'ın menajeri Guido Albers'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Sampdoria'yla pazarlık masasına oturan Albers, anlaşma sağlayamamıştı.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:38
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