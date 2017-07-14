 Marcelo formayı giydi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Marcelo formayı giydi

    Marcelo formayı giydi

    Lyon, Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Marcelo ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Lyon, Beşiktaş'tan Marcelo'yu transfer ettiği resmen açıkladı.

    Beşiktaş, dün KAP'a yaptığı açıklamada Marcelo için Lyon ile bonuslarla birlikte 7.5 milyon karşılığında anlaşıldığını açıklamıştı.

    Lyon, Marcelo transferini resmen duyurdu.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marcelo formayı giydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.