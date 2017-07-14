Marcelo formayı giydi

Lyon, Beşiktaş'tan Marcelo'yu transfer ettiği resmen açıkladı.

Beşiktaş, dün KAP'a yaptığı açıklamada Marcelo için Lyon ile bonuslarla birlikte 7.5 milyon karşılığında anlaşıldığını açıklamıştı.

Lyon, Marcelo transferini resmen duyurdu.