Marcelo formayı giydi
Lyon, Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Marcelo ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Lyon, Beşiktaş'tan Marcelo'yu transfer ettiği resmen açıkladı.
Beşiktaş, dün KAP'a yaptığı açıklamada Marcelo için Lyon ile bonuslarla birlikte 7.5 milyon karşılığında anlaşıldığını açıklamıştı.
Lyon, Marcelo transferini resmen duyurdu.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:42
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
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