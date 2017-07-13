 Rami, Olympique Marsilya'da – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Rami, 'da

    Rami, Olympique Marsilya'da

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi , İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu 'yi transfer etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rami ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Fransa basınında yer alan haberlerde, Rami'nin transferi için Sevilla'ya 6 milyon avro ödendiği öne sürüldü.

    İtalya'da Milan, Fransa'da Lille, İspanya'da Valencia ve son olarak Sevilla forması giyen Rami, geçen sezon takımıyla 33 maça çıkmıştı.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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