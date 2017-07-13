Rami, Olympique Marsilya'da
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'yi transfer etti.
Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rami ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Rami'nin transferi için Sevilla'ya 6 milyon avro ödendiği öne sürüldü.
İtalya'da Milan, Fransa'da Lille, İspanya'da Valencia ve son olarak Sevilla forması giyen Rami, geçen sezon takımıyla 33 maça çıkmıştı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 49
Yorum
BJK 1903 BENCE SNEIDERI BEYENMIYEN FUTBOL CAHILIDIR BEYLER BIRAZDA YANINDAKI OYUNCULARDA ÖNEMLI KOYUN YANINA ATIBA,OGUZHAN VE ABUBAKARI SHOW YAPSIN ?
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Galatasaray dondu!
Toplam 37
Yorum
ruhi mücerret bir gs klasiği mahalle takımına yenilmek...o stoperin fiyatı neydi? pepeye dede diyenler vardı ama
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Galatasaray dondu!
Toplam 37
Yorum
Dr.Alban Ben böyle rezil takım görmedim, izlemek işkence resmen.Tudor dan anca bu kadar boşa zman kaybetmezin yollayın hemen
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