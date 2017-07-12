Daniel Alves, PSG'de
Fransız ekibi Paris Saint Germain, Brezilyalı sağ bek Dani Alves'i kadrosuna kattı.
Paris Saint-Germain, Daniel Alves'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Juventus ile birlikte İtalya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Brezilyalı oyuncu, Fransız kulübüne imzayı attı. Eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile de uzun süra görüşme halinde olan 34 yaşındaki oyuncu, tercihini PSG'den yana kullandı.
Daniel Alves yeni kulübünde 32 numaralı formayı giyecek.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:37
-
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
-
Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
-
Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Daniel Alves, PSG'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.