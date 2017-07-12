 Daniel Alves, PSG'de – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Daniel Alves, PSG'de

    Daniel Alves, PSG'de

    Fransız ekibi Paris Saint Germain, Brezilyalı sağ bek 'i kadrosuna kattı.

    Paris Saint-Germain, Daniel Alves'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Geçtiğimiz sezon Juventus ile birlikte İtalya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Brezilyalı oyuncu, Fransız kulübüne imzayı attı. Eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile de uzun süra görüşme halinde olan 34 yaşındaki oyuncu, tercihini PSG'den yana kullandı.

    Daniel Alves yeni kulübünde 32 numaralı formayı giyecek.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:37
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