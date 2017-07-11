 Mandanda, yuvaya döndü – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    , yuvaya döndü

    <a href="/index/mandanda?id=84e2831f-6780-471e-b602-ccd718cea3df" class="" rel="tag">Mandanda</a>, yuvaya döndü

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Crystal Palace'tan kaleci Steve 'yı renklerine bağladı.

    Fransa kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ülkesinde Le Havre'ın altyapısından yetişen Fransız kaleci, 2007-2016 yıllarında Marsilya'da forma giymişti. Geçen sezonun başında sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'a transfer olan , fazla forma şansı bulamadığı İngiltere ekibinde, sadece 10 maçta görev yapabilmişti.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:15
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