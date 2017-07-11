Mandanda, yuvaya döndü
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Crystal Palace'tan kaleci Steve Mandanda'yı renklerine bağladı.
Fransa kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Mandanda ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Le Havre'ın altyapısından yetişen Fransız kaleci, 2007-2016 yıllarında Marsilya'da forma giymişti. Geçen sezonun başında sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'a transfer olan Mandanda, fazla forma şansı bulamadığı İngiltere ekibinde, sadece 10 maçta görev yapabilmişti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:15
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
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