 Beşiktaş'a Adil Rami çalımı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Beşiktaş'a çalımı

    Beşiktaş'a <a href="/index/adil-rami?id=a1c42226-d740-475c-8c78-bfc3ccca8b4c" class="" rel="tag">Adil Rami</a> çalımı

    Adı bir dönem Beşiktaş ile de anılan Fransız stoper Marsilya ile anlaşmaya vardı.

    Fransa milli takımı forması da giyen 31 yaşındaki stoper için Sevilla ile anlaşmaya varan Marsilya kulübü transferi açıkladı.

    geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 resmi maçta görev almıştı.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:33
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