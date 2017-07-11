Beşiktaş'a Adil Rami çalımı
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:33
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 70
Yorum
juan10 Gs transferlerini eleştirmek için rakipler doluşmuş. Anlamıyorum hem transfer yapın diye yırtının hemde para döküyor diye başkan suçlu ?
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 70
Yorum
ERDİNÇ KARŞIYAKA DURSUN ÖZBEK HERHALDE GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR.BU KADAR GENÇ ADAMA 4 MİLYON EURO.TEBRİKLER.BENCE BU İŞİ HEMEN BIRAKIN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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G.Saray'da Lichtsteiner sesleri
Toplam 22
Yorum
Ali Igoır beyide defansta oynayın tam olsun
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