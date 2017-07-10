Tete, Lyon'a transfer oldu

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransız ekibinin, Tete için Ajax'a 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.Adı Galatasaray ile de anılan Hollandalı sağ bek, geçen sezon Ajax formasıyla 23 maça çıkıp 3 gole imza attı.