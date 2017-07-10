 Tete, Lyon'a transfer oldu – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , 'a transfer oldu

    Tete, Lyon'a transfer oldu

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique , Ajax'tan Hollandalı Kenny 'yi 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.

    Olympique Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransız ekibinin, için Ajax'a 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.Adı Galatasaray ile de anılan Hollandalı sağ bek, geçen sezon Ajax formasıyla 23 maça çıkıp 3 gole imza attı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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