Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon, Ajax'tan Hollandalı Kenny Tete'yi 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.
Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransız ekibinin, Tete için Ajax'a 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.Adı Galatasaray ile de anılan Hollandalı sağ bek, geçen sezon Ajax formasıyla 23 maça çıkıp 3 gole imza attı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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Visca olmuyor
Toplam 8
Yorum
VİSCA GS YA İYİ YAPMIŞIN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ. VERİN VİSCA YI GS YA. NE İŞİ VAR TS DA.
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Veda sözleri
Toplam 6
Yorum
Türkey Arkadaşım bu yusuf oyun mu oynadı biz görmedik? Bırakın gitsin. Kendi çocuğumuz diye diye yıllarca beş kuruş etmeyen oyuncuları kadroda tutu
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
Hikaye Aynı Visca ne oldu? Junuzovic ne oldu ? Medel ne oldu? hepsi hikaye. Trabzon bu sene çok hüsrana uğrayacak. İlk dört bile imkansız.
Tete, Lyon'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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