Fenerbahçe yakından ilgileniyor

Fransız medyasından Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı...Foot Mercato'nun 'Özel Haber' ibaresiyle verdiği bilgilere göre PSG'nin gözden çıkarmaya çalıştığı 24 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe'nin çok yakından ilgileniyor.

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Haberde bu yaz transfer döneminde Türkiye'ye Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Pepe, Mathieu Valbuena, Gael Clichy ve Jeremy Menez gibi isimlerin de transfer olduğuna dikkat çekilirken, Lucas'ın da Fenerbahçe'nin bu ilgisinden oldukça memnun olduğu belirtildi.

Paris Saint-Germain Kulübü'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgilere dayandırılan haberde Fenerbahçe'nin Lucas'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği, ancak bu transfer için Roma transferine de sıcak bakan oyuncuyu ikna etmek zorunda olduğu kaydedilirken, bu transferin şimdilik oldukça düşük bir ihtimal olarak göründüğü yorumu da yapıldı.