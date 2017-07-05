Luiz Gustavo Marsilya’da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı. Marsilya'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Fransız basını, Marsilya'nın bonservis bedeli olarak Wolfsburg'a 8 milyon euro ödediğini öne sürdü.