 Motta, 1 yıl daha PSG'de – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Motta, 1 yıl daha PSG'de

    Motta, 1 yıl daha PSG'de

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan futbolcusu Thiago Motta'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

    PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den beri kadroda yer alan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzattığını bildirdi.

    Brezilya asıllı İtalyan orta saha, geçen sezon PSG formasıyla 42 maçta bir gol kaydetti.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Motta, 1 yıl daha PSG'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.