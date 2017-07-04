Motta, 1 yıl daha PSG'de
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan futbolcusu Thiago Motta'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den beri kadroda yer alan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzattığını bildirdi.
Brezilya asıllı İtalyan orta saha, geçen sezon PSG formasıyla 42 maçta bir gol kaydetti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:15
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F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
metin aykut gitmeseydi sampiyonluk gidicekti tum sirlar emenike de , konusursa fener yanar
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Kartal iftiharla sunar!
Toplam 45
Yorum
Kardeş Bu oyunculara kasamızdan para çıkmıyorki şampiyonlar liginde tek olduğumuzdan renkliler sponsor oluyorlar TV geliri felan saolsunlar kıyamam
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Pasalic bitiyor
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Yine yanlış bir transferin peşindeler.Bu çocuk 22 yaşında.İyi oyuncu olsa takımı göndermez.Ama yöneticilerimiz transfer yapma yeteneğine ve tecrübesine sahip değiller.Paralar sokağa atılıyor.Takım 4.lüğe aday.
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