PSG'den 5 yıllık sözleşme
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Tam adıyla Marcos Aoas Correa, 2013'te İtalyan ekibi Roma'dan transfer edildi. PSG'de 4 sezonda çıktığı 161 maçta 13 gol atan Marquinhos, 4 Fransa Lig Kupası, üçer Ligue 1 ve Fransa Kupası ile 2 Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:15
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Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ BJK ve Fb teklif yapmıştı ama GS bekledim ve Hayallerim gerçek oldu en fazla prayı veren GS oldu biz ederinden fazla vermeyiz kimseye...
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Vainqueur bekleyişi
Toplam 2
Yorum
Mert Fransız ekolü takıma yerleşiyor. Ben olsam iyi bir Fransız teknik adamı yedekte tutardım !
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İçinden Aslan çıktı
Toplam 1
Yorum
Aslan DOGRUYU BULMAK ICIN SERDAR AHMETI ALMAKMI GEREKIYORDU ?
PSG'den 5 yıllık sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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