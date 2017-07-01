 PSG'den 5 yıllık sözleşme – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    PSG'den 5 yıllık sözleşme

    PSG'den 5 yıllık sözleşme

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Tam adıyla Marcos Aoas Correa, 2013'te İtalyan ekibi Roma'dan transfer edildi. PSG'de 4 sezonda çıktığı 161 maçta 13 gol atan Marquinhos, 4 Fransa Lig Kupası, üçer Ligue 1 ve Fransa Kupası ile 2 Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.



    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:15
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