 Belhanda'nın geldiği gün hayatını kaybetti! – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Belhanda'nın geldiği gün hayatını kaybetti!

    Belhanda'nın geldiği gün hayatını kaybetti!

    Montpellier başkanı , geçirdiği kalp krizi sonucu 74. yaş gününde hayatını kaybetti.

    Montpellier'in başkanı , 74. yaşgünün kutladığı günde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'in kulüp başkanı Louis Nicollin, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitirdi.

    BELHANDA'YI F.BAHÇE'YE SATMAMIŞTI
    Belhanda'nın 2013 sezonunda Montpellier'de oynadığı dönemde Fenerbahçe Faslı futbolcu transferinde büyük aşama kaydetmiş ancak Louis Nicollin engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler Belhanda ile anlaşma sağlandıktan sonra transferi KAP'a bile bildirmişti ancak daha sonra taraftar baskısı nedeniyle Fransız basınına açıklama yapmak durumunda kalan Nicollin, "Ölsem Belhanda'yı Türkiye'ye göndermem" diyerek köprüleri atmıştı.

    Niccolin ayrıca "Türkiye finansal garantiler açısından çok karışık, Belhanda Türkiye'ye gitmeyecek bu mümkün değil. Ben futbolcularımı sadece İngiltere ve Almanya'ya satıyorum. İspanya'ya bile Barcelona ile Real Madrid dışında satmam" diyerek çok tartışılan sözlere imza atmıştı.

    Bu sözlerin üzerinden 4 yıl geçti ve Belhanda Türkiye'ye transfer oldu fakat adresi Fenerbahçe değil Galatasaray'dı. Belhanda'nın Türkiye'ye geldiği gün Niccolin'in ölüm haberi 'kaderin cilvesi' olarak yorumlandı.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:56
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