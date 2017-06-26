Bertrand Traore'nin yeni adresi belli oldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lyon, Chelsea'nin Burkina Fasolu kanat oyuncusu Bertrand Traore'yi transfer etti.
Lyon'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 21 yaşındaki Traore'nin transferi konusunda anlaştı. Lyon, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Burkina Fasolu milli futbolcunun bonservisi için Chelsea'ye 10 milyon avro ödedi.
Geçen sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Ajax ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan Traore, 39 maçta 13 gol ve 6 asist üretti.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:59
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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