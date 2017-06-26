Bertrand Traore'nin yeni adresi belli oldu

Lyon'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 21 yaşındaki Traore'nin transferi konusunda anlaştı. Lyon, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Burkina Fasolu milli futbolcunun bonservisi için Chelsea'ye 10 milyon avro ödedi.



Geçen sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Ajax ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan Traore, 39 maçta 13 gol ve 6 asist üretti.