Balotelli imzayı attı!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice, bonservisi elinde olan İtalyan forvet oyuncusu Mario Balotelli ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Nice'in internet sitesinden "Evine hoş geldin, Süper Mario" notuyla yapılan açıklamaya göre, Fransız kulübünün, 2016 yazında bonservis ödemeksizin Liverpool'dan kadrosuna kattığı Balotelli, 2017-2018 sezonu sonunda bitecek yeni bir sözleşmeye imza attı.
Kariyerinde Inter, Liverpool, Milan ve Manchester City gibi üst düzey takımlarda forma giyen Balotelli, geçen sezon Nice formasıyla çıktığı 28 maçta 17 gol attı.
Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki İtalyan milli futbolcunun, aralarında Türk kulüplerinin de bulunduğu birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA ZATEN GS'YI BITIRMEYE GELMISTI , ALDIGI OYUNCULARLA GS ANCA ORTALARDA OLUR, TUDOR ZATEN PARASNI ALIYO DURSUN NE DERSE ONU YAPIYO
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA DURSUN YERLERI SATTI, SAMPIYON TAKIMIN OYUNCULARI SATTI, SIMDI YEDEKLERI TRANSFER EDIYO 80,MILYON EU. HARCIYO GS'YI BORCA SOKUP KACICAK
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Emrah Başsan Alanya’da
Toplam 8
Yorum
selcuk yasın satın selcugu satın kovun şunu artık.. yasinide kovunnn yeter artık kımse demıyor selcuk gitsin ne ayaksınız olm siz yazarlar nerdesınız
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