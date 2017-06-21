Son kurban Di Maria

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızlarından biri olan ve Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Di Maria'nın hapis cezası 2 yıldan az olduğu için İspanya yasaları gereği hapse girmesi gerekmeyecek ancak para cezasını çekecek. Forvet oyuncusun 2010-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyerken kazandığı paranın vergisini tam ödemediği gerekçesiyle bu cezayı aldığı belirtildi.