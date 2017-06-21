 Son kurban Di Maria – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Son kurban

    Son kurban Di Maria

    Angel , Real Madrid döneminde vergi kaçırdığı için 1 yıl hapis ve 1.76 milyon pound para cezasına çarptırıldı.

    Arjantin Milli Takımı'nın yıldızlarından biri olan ve Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen 'nın hapis cezası 2 yıldan az olduğu için İspanya yasaları gereği hapse girmesi gerekmeyecek ancak para cezasını çekecek. Forvet oyuncusun 2010-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyerken kazandığı paranın vergisini tam ödemediği gerekçesiyle bu cezayı aldığı belirtildi.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:28
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