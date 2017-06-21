Son kurban Di Maria
Angel Di Maria, Real Madrid döneminde vergi kaçırdığı için 1 yıl hapis ve 1.76 milyon pound para cezasına çarptırıldı.
Arjantin Milli Takımı'nın yıldızlarından biri olan ve Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Di Maria'nın hapis cezası 2 yıldan az olduğu için İspanya yasaları gereği hapse girmesi gerekmeyecek ancak para cezasını çekecek. Forvet oyuncusun 2010-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyerken kazandığı paranın vergisini tam ödemediği gerekçesiyle bu cezayı aldığı belirtildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:28
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Son iki sezon rezillik
Toplam 19
Yorum
öğretici riko gitsin, tudor gelsin serdar aziz cavanda tarık çamdal alınsın diyenlerin hepsi bence trol ! GS ı senelerdir aynı şekilde trollüyorlar !
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 20
Yorum
tayfun Allah dualarımızı kabul ediyor.Bu adama çok bu para.
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Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Toplam 11
Yorum
USUBAM Karar Verin 36 Bin Euro Mu ? 26 Bin Euro Mu ?
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