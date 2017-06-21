Monaco, Mboula'yı transfer etti

Transferi kulübün internet sitesinden duyuran Fransız ekibi, İspanya'nın Barcelona takımının altyapısından yetişen ve geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Monaco, daha önce orta sahada görev yapan Youri Tielemans ve Soualiho Meite, savunma oyuncusu Jordy Gaspar ile kaleci Diego Benaglio'yu renklerine bağlamıştı.