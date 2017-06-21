Monaco, Mboula'yı transfer etti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Monaco, kanat oyuncusu Jordi Mboula'yı kadrosuna kattı.
Transferi kulübün internet sitesinden duyuran Fransız ekibi, İspanya'nın Barcelona takımının altyapısından yetişen ve geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Monaco, daha önce orta sahada görev yapan Youri Tielemans ve Soualiho Meite, savunma oyuncusu Jordy Gaspar ile kaleci Diego Benaglio'yu renklerine bağlamıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
-
Acerbi icin Çizme seferi
Toplam 5
Yorum
sasulo 2 inci lige :D :D
-
Atınç Nukan kiralık
Toplam 2
Yorum
Kartall Beşiktaş'da talip olmayacak ama altyapı kontenjanı var, yoksa süper amatör topçusu.
-
Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 28
Yorum
sevilla istese coktan alırdı zaten :D SEVİNMEYİN 8 9M MİLYONCUKLARINIZ GİTTİ BU SENEDE ŞAMPİYON OLAMAZ BATARSINIZ :D :D :D :D :D :!!!!!!!!!!
Monaco, Mboula'yı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.