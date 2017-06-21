 Monaco, Mboula'yı transfer etti – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Monaco, 'yı transfer etti

    Monaco, Mboula'yı transfer etti

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Monaco, kanat oyuncusu Jordi 'yı kadrosuna kattı.

    Transferi kulübün internet sitesinden duyuran Fransız ekibi, İspanya'nın Barcelona takımının altyapısından yetişen ve geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Monaco, daha önce orta sahada görev yapan Youri Tielemans ve Soualiho Meite, savunma oyuncusu Jordy Gaspar ile kaleci Diego Benaglio'yu renklerine bağlamıştı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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