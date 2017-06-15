Nantes, Ranieri'yi açıkladı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nantes, 65 yaşındaki İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Nantes Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Fransa'da kurallar gereği 65 yaş ve üzeri teknik direktörler özel izinle çalışabilirken, Ranieri için Nantes Kulübünün yaptığı başvuru, Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.
Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter gibi birçok üst düzey kulüpte görev alan İtalyan teknik adam, en son İngiltere'nin Leicester City ekibini çalıştırmış ve 2015-2016 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak tarihi başarı elde etmişti. Geçen sezonun ortasında ise kötü gidiş nedeniyle Leicester City, Ranieri'nin görevine son vermişti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:43
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Kaleye son aday Boffin
Toplam 10
Yorum
tabiya ptt liği takımı eskişeir bile kontrat yenelemiyor duydular ya bu sene 30 yaş üstü topu topluyoruz artık bütün dedeleri fenerime alırlar
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Avrupa’nın en iyisi Majeed Waris
Toplam 3
Yorum
tststs appiah hala oynuyor mu?
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 16
Yorum
GS eğer bu parayı carcur ederse dursun özbek gsnin kara lekesi olarak tarihe gecer görecez bakalım ne yapacak
Nantes, Ranieri'yi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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