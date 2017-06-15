 Nantes, Ranieri'yi açıkladı – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Ranieri'yi açıkladı

    Nantes, Ranieri'yi açıkladı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından , 65 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

    Fransa'da kurallar gereği 65 yaş ve üzeri teknik direktörler özel izinle çalışabilirken, Ranieri için Nantes Kulübünün yaptığı başvuru, Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

    Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter gibi birçok üst düzey kulüpte görev alan İtalyan teknik adam, en son İngiltere'nin Leicester City ekibini çalıştırmış ve 2015-2016 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak tarihi başarı elde etmişti. Geçen sezonun ortasında ise kötü gidiş nedeniyle Leicester City, Ranieri'nin görevine son vermişti.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nantes, Ranieri'yi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.