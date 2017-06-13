Nantes'a Ranieri için izin çıktı
Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nantes'ın, İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri ile sözleşme imzalamasına izin verildiğini açıkladı.
Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Nantes Kulübü ile 65 yaşındaki teknik adam Ranieri arasında sözleşme imzalanmasına izin verme kararı alındığı bildirildi.
Nantes Kulübü, Ranieri'nin sözleşmesi ve detayları hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.
Fransa'da kurallar gereği 65 yaş ve üzeri teknik direktörler, özel izinle çalışabiliyor.
İtalyan teknik adam, en son İngiltere'nin Leicester City ekibini çalıştırmış ve 2015-2016 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak tarihi başarı elde etmişti. Geçen sezonun ortasında ise kötü gidiş nedeniyle Leicester City, Ranieri'nin görevine son vermişti.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:22
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
kuddusi yılmaz dursun bence artık durma o koltukta ne olur galatasarayı sevıyorsan cek gıt
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Gomis heyecanı
Toplam 55
Yorum
Akrabası mısın ? Rodallega ile heralde kan bağın var , Gomis'in yanından geçemez kalite olarak
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
bülent aziz yıldırımdan daha cok kupa görmüş sabri reis helal :)
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