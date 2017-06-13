Nantes'a Ranieri için izin çıktı

Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Nantes Kulübü ile 65 yaşındaki teknik adam Ranieri arasında sözleşme imzalanmasına izin verme kararı alındığı bildirildi.

Nantes Kulübü, Ranieri'nin sözleşmesi ve detayları hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

Fransa'da kurallar gereği 65 yaş ve üzeri teknik direktörler, özel izinle çalışabiliyor.

İtalyan teknik adam, en son İngiltere'nin Leicester City ekibini çalıştırmış ve 2015-2016 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak tarihi başarı elde etmişti. Geçen sezonun ortasında ise kötü gidiş nedeniyle Leicester City, Ranieri'nin görevine son vermişti.