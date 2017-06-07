Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü Leonardo Jardim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımı 17 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Ligue 1'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen 42 yaşındaki Jardim, 2014'te Monaco'nun başına geçti.
Jardim, teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin A.D. Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında görev yaptı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.