 Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme

    Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, takımı 17 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    Ligue 1'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen 42 yaşındaki Jardim, 2014'te Monaco'nun başına geçti.

    Jardim, teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin A.D. Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında görev yaptı.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:25
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